«Замечательных новых программ». Тарасова поздравила Валиеву с днём рождения

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила российскую фигуристку Камилу Валиеву с днём рождения. Сегодня, 26 апреля, спортсменке исполнилось 20 лет.

«Камиле Валиевой на день рождения хотела бы пожелать замечательных новых программ, неповторимой и необыкновенной хореографии», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях по окончании срока допинг-дисквалификации. После возвращения Камила сменила тренерский штаб — фигуристка официально покинула команду заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла в группу Светланы Соколовской.