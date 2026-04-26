Туктамышева высказалась о сокращении прыжков в ПП

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась об уменьшении количества прыжков в произвольной программе.

«Отношусь к этому спокойно. Мне кажется, что любые изменения всегда интересны. Будет интересно наблюдать, как спортсмены с этим справятся в следующем сезоне. И только после того, как мы увидим как раз первые годы, поймём, насколько это было правильно или неправильно.

Думаю, программы действительно могут стать более насыщенными в артистическом плане, в компонентности, потому что будет больше времени именно раскрыть образ спортсмена.

Уменьшение количества прыжков означает, что уберётся самый слабый прыжок, а не самый сильный. И те люди, которые выигрывали технику, так и должны выигрывать её, потому что у них останутся разнообразные четверные», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Материалы по теме
Пётр Гуменник высказался об уменьшении количества прыжков в ПП
