Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Фигурное катание Новости

Загитова объяснила, почему на шоу в Казани показала специальный номер

Загитова объяснила, почему на шоу в Казани показала специальный номер
Олимпийская чемпионка (2018) российская фигуристка Алина Загитова объяснила, почему на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казани показала специальный номер.

На турнире шоу-программ «Русский вызов» — 2026 Загитова представила программу с национальными татарскими мотивами.

«К двум шоу в день невозможно привыкнуть. Мы все живые люди, уставшие после перелётов, сложно, конечно, но спортивный характер показываем и катаем прекрасные программы, получаем удовольствие.

Специально для Казани решили прокатать номер с «Русского вызова», подумали, что это уместно. Не зря я училась на продюсера, это хорошо сыграло, аплодировали в такт музыке и мотивировали меня ещё лучше идти кататься. Очень сложная программа, много сложных элементов, я немного отвыкла от такого, все эти хлопки меня заряжали, я показывала своё катание», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

