«Мне без разницы». Загитова — об изменениях в правилах

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова отреагировала на уменьшение количества прыжков в произвольной программе, а также рассказала о показательном номере «Клеопатра».

— С этой программой у меня смешанные эмоции, были и взлёты и падения, это был один из самых сложных сезонов, не до конца я прочувствовала этот образ, сейчас у меня есть возможность ещё раз вспомнить.

— Как относитесь к изменениям в правилах?

— Мне без разницы, — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Напомним, Загитова выступала в образе Клеопатры в 2019 году в произвольной программе. В декабре того же года Загитова приостановила карьеру, после чего так и не вернулась к соревнованиям.