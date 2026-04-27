Бенуа Ришо поставил произвольный танец «Болеро» дуэту Зингас/Колесник

Известный французский хореограф Бенуа Ришо, сотрудничающий с зарубежными фигуристами, поставил произвольный танец «Болеро» бронзовым призёрам чемпионата мира — 2026 американцам Эмилеа Зингас и Вадиму Колеснику, выступающим в танцах на льду. Об этом Колесник сообщил у себя на странице в соцсети.

«Произвольный танец — 2026/2027. Спасибо, Бенуа Ришо, за ваши неизменные веру и преданность», — написал фигурист под совместным с партнёршей и хореографом фото. В публикации Колесник также показал видео, где написал на листе бумаги, что программа поставлена на музыку Мориса Равеля.

В минувшем сезоне Ришо сотрудничал и с российскими фигуристами. Он стал автором программ для Софьи Муравьёвой, а также для Василисы Кагановской и Максима Некрасова.