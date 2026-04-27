Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бенуа Ришо поставил произвольный танец «Болеро» дуэту Зингас/Колесник

Комментарии

Известный французский хореограф Бенуа Ришо, сотрудничающий с зарубежными фигуристами, поставил произвольный танец «Болеро» бронзовым призёрам чемпионата мира — 2026 американцам Эмилеа Зингас и Вадиму Колеснику, выступающим в танцах на льду. Об этом Колесник сообщил у себя на странице в соцсети.

«Произвольный танец — 2026/2027. Спасибо, Бенуа Ришо, за ваши неизменные веру и преданность», — написал фигурист под совместным с партнёршей и хореографом фото. В публикации Колесник также показал видео, где написал на листе бумаги, что программа поставлена на музыку Мориса Равеля.

В минувшем сезоне Ришо сотрудничал и с российскими фигуристами. Он стал автором программ для Софьи Муравьёвой, а также для Василисы Кагановской и Максима Некрасова.

Материалы по теме
«Сложно». Трусова — о возможном сотрудничестве с Ришо
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android