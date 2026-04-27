Владислав Дикиджи защитил диплом, посвящённый изучению четверного акселя

Российский фигурист Владислав Дикиджи успешно защитил выпускную квалификационную работу по теме «Техника исполнения многооборотных прыжков в фигурном катании: биомеханический анализ четверного акселя и методические рекомендации для тренировочного процесса». Таким образом, он официально подтвердил квалификацию педагога по физической культуре и спорту, сообщает пресс-служба техникума при училище олимпийского резерва №2 в Санкт-Петербурге, где обучался спортсмен.

Напомним, Дикиджи — единственный в стране фигурист, который исполняет аксель в 4,5 оборота. На международном уровне четверной аксель исполняет олимпийский чемпион Илья Малинин из США.

Владиславу Дикиджи 21 год. Он является чемпионом России — 2025.