Дмитрий Алиев рассказал, что прошёл курс химиотерапии из-за туберкулёза

Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев поделился подробностями того, почему пропустил сезон-2025/2026. Спортсмен проходил лечение от туберкулёза. Ему назначили курс химиотерапии.

— Я ментально подготовил себя к сезону, что он для меня будет заключительным. В один момент всё пошло по наклонной. Был момент самоуничтожения.

Эта проверка [перед сезоном] не пошла мне на пользу. Со мной случилась та самая болезнь [туберкулёз], о которой никто не знал.

—Тебя сильно прибило, когда ты услышал, что диагноз именно такой?

— Сильно. Первые три месяца я был асоциальным человеком. Шесть с половиной месяцев — вот это было самое сложное, — приводит слова Алиева Первый канал.

Напомним, Алиев является победителем (2020) и серебряным призёром (2018) чемпионата Европы, чемпионом России (2020).