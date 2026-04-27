Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дмитрий Алиев рассказал, что прошёл курс химиотерапии из-за туберкулёза

Дмитрий Алиев
Комментарии

Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев поделился подробностями того, почему пропустил сезон-2025/2026. Спортсмен проходил лечение от туберкулёза. Ему назначили курс химиотерапии.

— Я ментально подготовил себя к сезону, что он для меня будет заключительным. В один момент всё пошло по наклонной. Был момент самоуничтожения.

Эта проверка [перед сезоном] не пошла мне на пользу. Со мной случилась та самая болезнь [туберкулёз], о которой никто не знал.

—Тебя сильно прибило, когда ты услышал, что диагноз именно такой?
— Сильно. Первые три месяца я был асоциальным человеком. Шесть с половиной месяцев — вот это было самое сложное, — приводит слова Алиева Первый канал.

Напомним, Алиев является победителем (2020) и серебряным призёром (2018) чемпионата Европы, чемпионом России (2020).

Материалы по теме
Владислав Дикиджи защитил диплом, посвящённый изучению четверного акселя
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android