Макар Игнатов рассказал о сдаче работ в университете между шоу Тутберидзе

Серебряный призёр чемпионата России — 2021 российский фигурист Макар Игнатов рассказал, как проходил процесс сдачи работ в университете в перерывах между участием в шоу Этери Тутберидзе, отметив, что ещё находится в процессе решения вопросов с учёбой.

– Каково выступать в родном городе? Отличаются ощущения от других прокатов в туре?

– Всегда хорошо выступать дома, приятно. Родители пришли (улыбается). Не всегда получается как-то погулять, вчера до универа успел дойти — и всё.

– Закрываете сессию? Всё получилось успешно?

– Не до конца пока ещё, но в работе, – сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.