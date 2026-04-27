Игнатов рассказал, куда они с Трусовой планируют поехать в отпуск

Серебряный призёр чемпионата России — 2021 российский фигурист Макар Игнатов рассказал, куда он планирует отправиться в отпуск вместе со своей женой, серебряным призёром Олимпийских игр – 2022 фигуристкой Александрой Игнатовой (Трусовой).

– Есть ли планы на межсезонье?
– Отдохнуть. Конкретный отдых нужен (улыбается).

– Куда отправитесь в отпуск?
– На Мальдивы хотим, дней на 10.

– Постановка программ начнётся уже после отпуска?
– Посмотрим, честно говоря, пока не думал в этом направлении, – сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Макар Игнатов и Александра Трусова поженились в августе 2024 года. Спустя год после свадьбы у пары появился на свет сын, которому дали имя Михаил.

