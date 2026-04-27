Фигурное катание Новости

Игнатов объяснил отсутствие его сына Михаила на шоу Тутберидзе в Казани и Петербурге

Серебряный призёр чемпионата России — 2021 российский фигурист Макар Игнатов рассказал, почему он вместе с женой Александрой Игнатовой (Трусовой) решили не брать на шоу Тутберидзе в Казани и Санкт-Петербурге своего сына Михаила, отметив, что для ребёнка будет тяжело перенести столько перелётов.

«Он остался дома. Всё-таки тяжеловато, когда много перелётов, в первую очередь ему. Поэтому на Казань с Питером решили дать ему отдохнуть», – сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Макар Игнатов и Александра Трусова поженились в августе 2024 года. Спустя год после свадьбы у пары появился на свет сын Михаил.

