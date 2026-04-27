ISU будет обсуждать вопрос с допуском фигуристов из России 9 июня — источник

Сегодня, 27 апреля, стали известны подробности относительно продвижения вопроса с допуском российских фигуристов. Как сообщили в «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источники, Совет Международного союза конькобежцев (ISU) обсудит допуск россиян 9 июня.

«На повестке значится только допуск юниоров. Взрослые спортсмены на данном этапе рассматриваться не будут», — приводит слова источника «РИА Новости Спорт».

Отметим, что в июне на Тенерифе (Испания) также состоятся два заседания совета ISU и конгресс организации, где могут быть рассмотрены вопросы о допуске россиян, включая взрослых атлетов. Представители сборной России лишились допуска к международным турнирам в 2022 году.