Дмитрий Козловский назвал главную проблему в правилах парного фигурного катания

Чемпион Европы и трёхкратный чемпион России фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, назвал главную проблему в новых правилах фигурного катания, которые утвердил Международный союз конькобежцев (ISU).

«Да, у нас теперь нельзя делать каскад из трёх прыжков, но на самом деле это усложнение. Надо понимать, что сальхов-ойлер-сальхов сделать сложнее, чем сальхов-дупель-дупель. Тот факт, что каскад с двойными акселями стоил дороже, чем сальхов-ойлер-сальхов – я считал это неправильным, поскольку этот каскад сложнее. В нашем с Сашей случае мы с коллегами смеялись на эту тему: мы всегда говорим о том, что необходимо добавлять какие-то поддержки, усложнять, но, поскольку мы не молодеем, это, наверное, играет нам на руку.

Всё равно спорт должен оставаться спортом, и, наверное, самая главная проблема не в том, что у нас заменят одну поддержку на хореографическую: всё равно это будет нагрузка, всё равно это будет непросто делать, придётся учить новые элементы, которые не являются нашими профессиональными элементами на данный момент. Главная проблема в том, что нужно открыть калитку четверных выбросов и четверных подкруток. Ультра-си должны стоить дороже, ISU надо решить основную проблему, она является фактором, сдерживающим развитие фигурного катания», – передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.