Александра Бойкова отреагировала на четверной выброс-риттбергер Павловой и Святченко

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая с Дмитрием Козловским, прокомментировала исполнение четверного выброса-риттбергер представителями Венгрии Марией Павловой и Алексеем Святченко.

«Маше удобнее делать выброс-риттбергер и выброс-флип, а мне удобнее делать выброс-сальхов. Тут кто какой делает первый четверной – это тот выброс, который удобнее делать, мы не говорим про сложность. Я очень рада, что они его сделали, потому что это лишний повод для ISU задуматься о повышении стоимости этого элемента, потому что всё больше и больше пар идут на риск и делают это», – передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.