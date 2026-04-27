Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Бойкова отреагировала на четверной выброс-риттбергер Павловой и Святченко

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Комментарии

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая с Дмитрием Козловским, прокомментировала исполнение четверного выброса-риттбергер представителями Венгрии Марией Павловой и Алексеем Святченко.

«Маше удобнее делать выброс-риттбергер и выброс-флип, а мне удобнее делать выброс-сальхов. Тут кто какой делает первый четверной – это тот выброс, который удобнее делать, мы не говорим про сложность. Я очень рада, что они его сделали, потому что это лишний повод для ISU задуматься о повышении стоимости этого элемента, потому что всё больше и больше пар идут на риск и делают это», – передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android