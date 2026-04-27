Козловский назвал двух фигуристов, которых считает лучшими в олимпийском сезоне

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий с Александрой Бойковой, высказался о лучших фигуристах минувшего сезона-2025/2026. Он отметил американца Илью Малинина из мужского одиночного катания и француза Гийома Сизерона, который выступает в танцах на льду с Лоранс Фурнье Бодри.

«Я бы назвал две фамилии – всё равно выделил бы Илью Малинина и ещё Гийома Сизерона. Потому что в танцах на льду с первого совместного сезона выиграть все основные турниры, стать первым в истории партнёром, который стал олимпийским чемпионом с разными партнёршами – это правда невероятно», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.