Главная Фигурное катание Новости

«Ты сам не пробовал заработать?» Александр Плющенко ответил сыну отца от первого брака

«Ты сам не пробовал заработать?» Александр Плющенко ответил сыну отца от первого брака
Евгений и Александр Плющенко
Александр Плющенко прокомментировал интервью своего сводного брата, сына фигуриста Евгения Плющенко от первого брака Егора Ермака. Он записал шестиминутное обращение и выложил его в социальные сети.

«Дорогой Егорушка, скажи, пожалуйста, а почему же ты не рассказал, что до твоего постановочного сюжета с микрофоном, что ты с папой и со мной договорился встретиться? Мы тебя позвали в гримёрку [на шоу Алексея Мишина]. А ты как раз таки папу звал не в гримёрку, а говорил: «Пап, пойдём выйдем на улицу». Чтобы та пресса сняла с микрофоном. Понимаешь, да? Мы же разгадали это всё. А почему ты не рассказал до этого постановочного сюжета, что ты сидел с папой и со мной в гримёрке? Что тебя звали на шоу, на банкет после него. А ты сказал: «Нет, я не пойду».

Егор, когда ты последний раз приезжал в Москву, мама Яна, моя мама подарила последний телефон и последний компьютер по твоей просьбе? Потому что ты разбил свой телефон. Помнишь такое? Конечно, помнишь… Я там почитал вообще во всех соцсетях, что мой папа про тебя и твою семью говорил что-то плохое. Это когда вообще было?.. Он, наоборот, говорил, что всегда ждёт и ждал.

Когда ты последний раз звонил дедушке Вите, Виктору Васильевичу? Он ждёт всегда от тебя звонка. Я-то живу с ним. А ты когда последний раз звонил? Слушай, ну ты извини, пожалуйста, что я тебе ещё в четыре года не дал надувного. Хочешь, могу купить тебе. Потому что мы с моим братом зарабатываем сами с четырёх лет, постоянно катаемся в шоу. Знаем цену деньгам. А мои старшие братья Коля и Андрей Батурины: у одного красный диплом, у другого — синий. Они магистры, просто выучились и сами зарабатывают деньги. А ты только звонил папе и писал за тем, что тебе деньги надо постоянно! Поэтому папа тебе уже не отвечал.

Подожди, а ты сам-то не пробовал заработать? Что-то тебя там то выгоняли, то ты сам уходишь. Слушай, а в спорте ты кем стал? Ты кем в спорте стал? Тебя отец устроил в футбольную команду «Зенит»? Мне кажется, что каждый, наверное, второй человек из тех, кто любит играть в футбол, у них мечта заниматься в «Зените», а ты то хоккей бросишь, то футбол, то бокс. На мотоциклах каждый может гонять. Я тоже умею кататься на мотоциклах, представляешь?

Дорогие друзья, наверное, я сейчас рассказал всю правду, потому что я посмотрел это интервью. Я теперь не могу больше тебя назвать братом. Слушай, и хорошо, что ты Ермак. Ты не заслуживаешь фамилию Плющенко. Заслуживает фамилию Плющенко тот, кто действительно Плющенко. А ты Ермак», — сказал Александр Плющенко в социальных сетях.

