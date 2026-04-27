Валиева назвала топ-5 стран из тех, которые посетила. В их число вошла Россия

Российская фигуристка Камила Валиева озвучила список из пяти лучших стран, в которых ей доводилось побывать. В их число она включила Россию.

— Назови топ-5 стран, в которых ты была.

— Хорошо, это Россия однозначно. Канада, Ванкувер. Италия, Комо. Франция, Куршевель. И Китай, Шанхай, — сказала Валиева в интервью «ДоброFON».

20-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации. Тогда же фигуристка официально покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и перешла в группу Светланы Соколовской.