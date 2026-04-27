«Она поцелована богом». Илья Авербух комплиментарно высказался о Камиле Валиевой

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный хореограф Илья Авербух высказался о таланте чемпионки мира – 2020 среди юниоров российской фигуристки Камилы Валиевой в честь прошедшего у неё дня рождения. Вчера, 26 апреля, Валиевой исполнилось 20 лет.

«Камила Валиева — талантливейший человек. Она фигуристка, которая поцелована богом. Сейчас у неё есть всё для достижения тех целей, которые она перед собой ставит. Я очень рад, что Камила решила продолжить свою спортивную карьеру. Желаю ей пройти этот сложный путь. Все возможности у Камилы есть», — приводит слова Авербуха Sport24.

Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации. После возвращения Камила сменила тренерский штаб: фигуристка официально покинула команду заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла в группу Светланы Соколовской.

Камиле Валиевой — 20 лет! Чем живёт после возвращения звезда нашей фигурки?
