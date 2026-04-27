Видео: Камила Валиева задувает свечи на торте в честь своего 20-летия

Чемпионка мира — 2020 среди юниоров, российская фигуристка Камила Валиева опубликовала на своей странице в соцсети видеомомент с празднования дня рождения. Вчера, 26 апреля, Валиевой исполнилось 20 лет.

Валиева показала, как задувала 20 свечей на праздничном торте.

Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации. После возвращения Камила сменила тренерский штаб — фигуристка официально покинула команду заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла в группу Светланы Соколовской.

С момента возвращения Валиева успела принять участие в Кубке Первого канала — 2026, который проходил 21-22 марта в Санкт-Петербурге. Фигуристка представила на турнире короткую программу и заняла четвёртое место, упав с четверного тулупа. Также она стала лучшей среди одиночниц на шоу-турнире «Русский вызов» — 2026.