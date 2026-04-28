Умерла тренер Мишина и двукратная чемпионка СССР Майя Беленькая

Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Майя Беленькая ушла из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Майи Петровны Беленькой. Светлая память об этом отзывчивом и достойном человеке, высоких нравственных принципов, профессионале с большой буквы, отдававшем себя полностью любимому делу, останется в наших сердцах», — говорится в сообщении пресс-службы ФФККР.

Майя Беленькая была ученицей олимпийского чемпиона 1908 года Николая Панина-Коломенкина. Одним из наиболее известных её подопечных является заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин.