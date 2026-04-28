Алина Загитова выложила фото из салона свадебных платьев

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова поделилась фотографией из салона свадебных платьев. Спортсменка не стала сопровождать текстом изображение, выложенное на её странице в социальных сетях.

Ранее Загитова объявила о запуске своего реалити-шоу «Формула льда» для юных спортсменов в возрасте от 7 до 18 лет из разных регионов страны. На проект было отправлено более 200 заявок.

В сезоне-2017/2018 Загитова дебютировала на взрослом уровне. На Олимпийских играх в Пхёнчхане фигуристка выиграла золотую медаль в одиночном катании и серебряную — в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина Загитова заявила, что приостановила карьеру после выступления в финале серии Гран-при.