Александра Трусова рассказала, какой риск в карьере считает оправданным

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова ответила, какой риск в профессиональной карьере считает оправданным.

Олимпиада 2022. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
17 февраля 2022, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Анна Щербакова
Россия
255.95
2
Александра Трусова
Россия
251.73
3
Каори Сакамото
Япония
233.13

«На Олимпиаде мелькнула идея, так сказать, в моей голове перед последним четверным: «Вот четыре я сделала, и, возможно, этого достаточно. А если я пойду сейчас в пятый и не сделаю, то это может мне стоить первого места».

Но и пяти недостаточно. Так что слава богу, что я решила, что никогда не прощу себе этого, и прыгнула пятый четверной прыжок», – сказала Трусова в видео, опубликованном у неё на странице в соцсети.

Трусова проиграла на Олимпийских играх Анне Щербаковой чуть более четырёх баллов по сумме двух программ.

