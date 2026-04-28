«Цель — изменить цвет своих медалей». Сюн Сато — о задачах на ближайший сезон

Бронзовый призёр чемпионата Олимпийских игр в Италии и чемпионата мира — 2026 японский фигурист Сюн Сато заявил, что одна из целей на предстоящий сезон для него — выиграть золотую медаль после серии серебряных и бронзовых наград. Ранее стало известно, что лидер японской сборной Юма Кагияма берёт паузу в соревнованиях на ближайший год.

«До этого момента я догонял Кагияму, поэтому испытываю некое одиночество и трудности, но знаю, что должен выкладываться на полную. В прошлом сезоне я не выиграл ни одного золота, был лишь на третьем и втором местах, и потому моя цель — изменить цвет своих медалей. Я хочу подходить к каждому соревнованию с мышлением победителя», — цитирует Сато FS-Gossips.