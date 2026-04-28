Малинин рассказал об одном из самых ценных уроков, полученных от родителей и Арутюняна

Трёхкратный чемпион мира и олимпийский чемпион в командном турнире американский фигурист Илья Малинин ответил, какие ценные уроки получил от своих родителей-фигуристов, Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, а также от тренера Рафаэля Арутюняна.

— Каким самым ценным вещам ты научился от своих родителей и Рафаэля Арутюняна?

— Один из наиболее важных уроков — двигаться шаг за шагом и плыть по течению. Это то, что помогло мне достичь желаемого в спорте. Также недавно я понял, что быть другим и оставаться самим собой нормально. Тебе не нужно оправдывать чужие ожидания, — приводит слова Малинина New York Post.