Энберт высказался о возможном допуске российских юниоров на международные старты

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигурист Александр Энберт оценил перспективы допуска российских юниоров на международные соревнования. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) обсудит данный вопрос 9 июня.

«Оцениваю умеренно позитивно. В мировой топ, конечно, есть шанс войти. У нас прекрасные юниоры, сложные программы. Шансы есть», – сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Кохтенко.

Отметим, что в июне на Тенерифе (Испания) также состоятся два заседания совета ISU и конгресс организации, где могут быть рассмотрены вопросы о допуске россиян, включая взрослых атлетов. Представители сборной России лишились допуска к международным турнирам в 2022 году.