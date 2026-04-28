Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Энберт высказался о возможном допуске российских юниоров на международные старты

Энберт высказался о возможном допуске российских юниоров на международные старты
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигурист Александр Энберт оценил перспективы допуска российских юниоров на международные соревнования. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) обсудит данный вопрос 9 июня.

«Оцениваю умеренно позитивно. В мировой топ, конечно, есть шанс войти. У нас прекрасные юниоры, сложные программы. Шансы есть», – сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Кохтенко.

Отметим, что в июне на Тенерифе (Испания) также состоятся два заседания совета ISU и конгресс организации, где могут быть рассмотрены вопросы о допуске россиян, включая взрослых атлетов. Представители сборной России лишились допуска к международным турнирам в 2022 году.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android