«Наши спортсмены смогут подстроиться». Энберт — об изменениях в правилах

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигурист Александр Энберт прокомментировал изменения в правилах в фигурном катании с сезона-2026/2027.

«Изменения в правилах мы пока ещё ждём. Пока мы не знаем, какие они будут, — есть только положения. Но я думаю, что наши спортсмены смогут подстроиться. Будут по-прежнему четверные прыжки. Понятно, что чуть изменятся каскады, комбинации. Там много разных нюансов. Пока ждём изменений, но я не думаю, что эти изменения как-то очень сильно помешают нашим спортсменам, какие бы они ни были. Когда ты хорошо готов, оснащён четверными, у тебя всё под любые правила должно ставиться хорошо», – сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Кохтенко.

Напомним, количество разрешённых прыжковых элементов сократили с семи до шести. Теперь разрешено исполнять четыре сольных прыжка и два каскада, либо один каскад без использования ойлера и одну комбинацию. Также в парном катании запрещено выполнять три прыжка в каскаде, а хореографическая дорожка исключена из произвольной программы.