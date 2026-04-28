«Хочу улучшаться и улучшаться». Малинин — о самосовершенствовании и усложнении

Трёхкратный чемпион мира и олимпийский чемпион в командном турнире американский фигурист Илья Малинин рассказал, как ему удаётся продолжать самосовершенствоваться после того, как он первым в мире успешно исполнил на соревнованиях четверной аксель.

— Так как вы уже много раз приземляли четверной аксель, как вам удаётся постоянно расширять границы своего катания?

— Это, скорее, о поиске того, над чем я могу поработать. Это не всегда технические элементы, но в том числе и работа над усовершенствованием скольжения, вращений, поиск новых способов быть креативным, нахождение концепций и программ.

Я всегда исхожу из того, что хочу улучшаться и улучшаться. Это помогает мне каждый раз расширять границы и превосходить самого себя, — цитирует Малинина New York Post.