Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Хочу улучшаться и улучшаться». Малинин — о самосовершенствовании и усложнении

Комментарии

Трёхкратный чемпион мира и олимпийский чемпион в командном турнире американский фигурист Илья Малинин рассказал, как ему удаётся продолжать самосовершенствоваться после того, как он первым в мире успешно исполнил на соревнованиях четверной аксель.

— Так как вы уже много раз приземляли четверной аксель, как вам удаётся постоянно расширять границы своего катания?
— Это, скорее, о поиске того, над чем я могу поработать. Это не всегда технические элементы, но в том числе и работа над усовершенствованием скольжения, вращений, поиск новых способов быть креативным, нахождение концепций и программ.

Я всегда исхожу из того, что хочу улучшаться и улучшаться. Это помогает мне каждый раз расширять границы и превосходить самого себя, — цитирует Малинина New York Post.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android