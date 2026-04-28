«Шанс есть. Энберт — о допуске взрослых спортсменов на международные соревнования

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях Александр Энберт предположил, допустят ли взрослых российских спортсменов на международные старты.

«Шанс есть. Мы увидели наших спортсменов на Олимпиаде, конечно, это даёт определённую надежду. Но пока не знаю, когда это случится. Я рад, что об этом вообще в принципе разговаривают на высоком уровне, однако ещё какой-то путь нужно будет пройти, чтобы оказаться на международных турнирах», – ответил Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Кохтенко.

В июне на Тенерифе (Испания) состоятся два заседания совета ISU и конгресс организации, где планируют обсудить допуск российских юниоров на международные старты. Последними международными соревнованиями, где российские фигуристы приняли участие в нейтральном статусе, были Олимпийские игры в Милане.