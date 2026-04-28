Главная Фигурное катание Новости

Самоделкина — об ОИ-2026: вспомнила слова Трусовой, что в Пекине-2022 совсем не нервничала

Самоделкина — об ОИ-2026: вспомнила слова Трусовой, что в Пекине-2022 совсем не нервничала
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, оправдались ли её ожидания от участия на Олимпийских играх — 2026 в Милане, Италия.

– Милан – твоя первая Олимпиада. Ожидания оправдались?
– Я примерно так себе всё и представляла. Разве что думала, что на Олимпиаде всё время буду в каком-то особом состоянии и настроении. А в реальности это обычные соревнования: погружаешься в работу и ни о чём не думаешь. Выходила на прокаты и ничего необычного не чувствовала.

Сразу вспомнила слова Саши Трусовой: она рассказывала, что в Пекине-2022 совсем не нервничала на льду. Я тогда понять не могла: как такое возможно? Это же Олимпиада! А оказывается, ты столько готовишься к этому турниру – и физически, и психологически – что просто выходишь и делаешь свою работу.

– Что было самое кайфовое?
– Впервые в жизни во время проката почувствовала, что я счастливый человек. Делаю дорожку в короткой программе, и вдруг мысль: я на Олимпиаде, класс, меня мама с папой по телевизору сейчас увидят! И зрители так поддерживают! — приводит слова Самоделкиной «Спортс».

Софья Самоделкина подвела итоги выступления на чемпионате мира — 2026
