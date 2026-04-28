Самоделкина рассказала, чем ей запомнились ОИ-2026, помимо соревнований

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, чем ей запомнились Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия), помимо соревнований.

– А вне льда что запомнилось? Значки собирала?

– Сначала – нет, как-то мимо меня эта история прошла. А потом мне выдали значки сборной Казахстана, и выяснилось, что на них очередь! Они же редкие, к тому же очень большие и красивые. Я их как надела, сразу в три раза популярнее стала, клянусь. Решила, что буду меняться на два или даже три, слишком они ценные, ха-ха.

– Тусовки в Олимпийской деревне были?

– До прокатов никто не тусит, конечно. Потом ты лежишь, в себя приходишь – тоже не до вечеринок. Я прилетела в Милан всего за пару дней до короткой программы, а потом довольно быстро всё закончилось. Я и церемонию открытия пропустила, попала только на закрытие.

В деревне мы пару раз с ребятами собрались, в карты поиграли, в настолки. Особенно Alias зашла – это где надо слова показывать и объяснять. Оказалось, что на английском это гораздо сложнее! Сидишь, мозг напрягаешь, а ни слова вымолвить не можешь, — приводит слова Самоделкиной «Спортс».