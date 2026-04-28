Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Самоделкина: когда приезжаю в Казахстан, всегда стараюсь простые вещи говорить по-казахски

Самоделкина: когда приезжаю в Казахстан, всегда стараюсь простые вещи говорить по-казахски
Комментарии

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, что планирует научиться говорить на казахском языке. С 2024 года спортсменка представляет Казахстан.

– Вижу, что ты уже довольно спокойно даёшь интервью на английском.
– Да, и очень этим горжусь. Потому что начиналось всё почти с нуля. Конечно, бывают ошибки и, когда друзья начинают тараторить, я тоже зависаю. Но общаюсь уже довольно легко, хотя моя цель – довести язык до идеала. Чтобы непонятные слова мне на ухо не переводили.

– А что с казахским?
– Конечно, я хочу выучить казахский. Я уже пыталась этим заняться, но тогда у меня не было репетитора, а самоучкой не очень получилось. Я сейчас живу в среде, где говорят на английском, а не на казахском – и учить два языка сразу мне тяжело, честно скажу.

Но когда приезжаю в Казахстан, всегда стараюсь простые вещи говорить по-казахски: здороваться, благодарить, задавать бытовые вопросы. Иногда смешно бывает: люди в ответ продолжают разговор по-казахски, и тут уж мне приходится извиняться, что я язык ещё учу и так хорошо пока не могу говорить.

Так что изучение казахского у меня точно в планах – я быстро схватываю языки, надо только найти хорошего преподавателя. Хоть в Казахстане и два основных языка, я хочу научиться говорить, хотя бы на базовом уровне. Это и уважение к стране, и просто мне будет приятно как-нибудь дать интервью после проката на казахском, – приводит слова Самоделкиной «Спортс».

Материалы по теме
Самоделкина рассказала, чем ей запомнились ОИ-2026, помимо соревнований
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android