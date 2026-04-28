«Я аж проснулась, ей-богу». Самоделкина — о квартире, подаренной после ОИ-2026

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина рассказала о квартире в Астане, подаренной ей после Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

— Это был шок. Мы прилетели из Милана, в аэропорту нам устроили торжественную встречу – все очень ждали Мишу Шайдорова, конечно. Начали награждать, сказали, что дарят ему квартиру и машину. Я за него порадовалась – квартира, обалдеть! Было раннее утро, я стою как во сне и вдруг слышу: «Софье Самоделкиной тоже вручаем квартиру!» Я аж проснулась, ей-богу. Кинулась звонить родителям, прыгала там от счастья.

Квартира пока строится, но я уже предвкушаю, как там всё обустрою. Она однокомнатная, но большая, в хорошем новом районе Астаны. Теперь есть стимул зарабатывать деньги на ремонт. Закончу – и будет у меня свой дом, когда в Казахстан приезжаю.

– Часто приезжаешь?

– Да. Стараюсь после соревнований прилетать сюда – хотя бы на пять-шесть дней. Тут много дел: то документы, то медицинские вопросы, ну и просто дух перевести. Я люблю погулять по городу, с людьми пообщаться, переключиться на спокойный ритм жизни.

Америка не мой дом, там не мой родной язык, к тому же медицина стоит космических денег. А здесь мне помогает федерация, за мной закреплён доктор, она всегда на связи, организует все обследования и процедуры.

Но главное, тут сестра теперь живёт, я очень по ней скучаю. Даше 15, она больше семи лет занимается фехтованием, уже вошла в сборную Казахстана. Приятно, когда меня узнают на улице и говорят: «Ой, мы и за сестру вашу болеем, Самоделкины молодцы!» Мы с ней смеёмся, что Даша может попасть на летнюю Олимпиаду-2028, а я – на зимнюю в 2030-м, – приводит слова Самоделкиной «Спортс».