«В плане психологии мы разные». Софья Самоделкина — о выступлениях Алисы Лью
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина высказалась о выступлениях двукратной олимпийской чемпионки 2026 года американки Алисы Лью.

«Понятно, почему она так всех зацепила: никто не привык видеть фигурное катание таким. Для нас спорт – это поле боя, битва. Ты выходишь и думаешь: либо я, либо меня. Меня всю жизнь воспитывали, что надо идти вперёд, сжав зубы, несмотря ни на что. Вспомните Олимпиаду в Пекине – это была настоящая бойня.

А тут вышла девочка: всю программу кайфует, выглядит как хочет, фигура отличается – и берёт золото. При этом она тоже много работает и делает такой же сложный контент. Об этом можно только мечтать: жить в кайф, кататься в удовольствие, не ограничивать себя ни в чём – и занимать первые места.

Конечно, после этого все в замешательстве: как такое возможно? Она ради встреч с друзьями может пропустить тренировку, волосы красит нестандартно – и после этого ей такая медаль? Не заслужила!

Но я считаю это полным бредом. У Алисы своя, непростая история, в детстве её точно так же заставляли всё делать. Просто в какой-то момент она решила, что больше не хочет жить так. А потом вернулась: со своими правилами и пониманием, что получится – класс, не получится – окей, тоже не конец света.

Мне кажется, она такой человек – «ничего страшного, зато я получила удовольствие». Я не могу сказать, что я такая же. Да, я тоже катаюсь без страха, в голове не сидит «не получится – меня убьют». Для меня сам выход на лёд – уже радость. Но в плане психологии мы разные, конечно», – приводит слова Самоделкиной «Спортс».

