Татьяна Тарасова: моё состояние улучшается с каждым днём. Худшее точно позади

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своём самочувствии после возвращения домой из больницы.

«Моё состояние улучшается с каждым днём. На данный момент всё время провожу дома, ещё никуда не выходила. Пока не могу точно сказать, когда полностью выздоровею, но худшее точно позади», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, 15 апреля стало известно, что Татьяна Тарасова попала в реанимацию одного из московских лечебных учреждений. Позже состояние здоровья известного специалиста удалось стабилизировать, а её племянник сообщил, что она постепенно идёт на поправку. 20 апреля тренер была выписана из больницы.