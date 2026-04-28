Призёр ОИ фигурист Владимир Морозов внесён в базу сайта «Миротворец»*

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российский фигурист Владимир Морозов, выступавший в паре с Евгенией Тарасовой, внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Морозову вменяются покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении специальной военной операции.

Помимо Морозова, в базу внесли участницу Олимпиады 2022 года скелетонистку Алину Тарарыченкову и бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Руслана Проводникова.

Напомним, Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры 13 ноября 2023 года. Спортсмены — двукратные чемпионы Европы, двукратные серебряные и бронзовые призёры чемпионатов мира.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.