Главная Фигурное катание Новости

«Цель ясна». Софья Самоделкина высказалась о желании восстановить ультра-си

«Цель ясна». Софья Самоделкина высказалась о желании восстановить ультра-си
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, что нацелена на восстановление элементов ультра-си.

– Я об этом всё время думаю. И когда травмировала ногу, больше всего расстроилась, что это меня сильно отбросит назад в работе над ультра-си. Напрыгивать тройной аксель или квад перед Олимпиадой – странное решение, так что сразу было ясно: в этом плане сезон мимо.

Когда я делала прыжки зимой, видела, что высота хорошая, есть запас на ещё один оборот. Но рисковать было нельзя.

Мне абсолютно ясно: если в следующем сезоне я не прыгну аксель или четверной, то не поднимусь выше своих сегодняшних позиций. Так что цель ясна. Но когда взрослеешь, понимаешь, что цели достигаются не так просто. Сложный прыжок получается не одними напрыгиваниями – важно грамотно выстроить всю работу.

– Но успешные попытки после переезда в Америку были?
– Да. Первым я тут как раз выехала аксель, а потом начала вкручивать сальхов и риттбергер.

Знаю, что сейчас начнётся: а где видео, тебе приснилось, наверное. Но у нас с тренерами в телефонах этих приземлений достаточно, просто я не вижу смысла хвастаться – пока явно нечем. Вот сделаю на соревнованиях – можно будет обсуждать. Как Рафаэль Владимирович говорит: прыжок есть, когда он 10 из 10, а не в соцсетях, — приводит слова Самоделкиной «Спортс».

