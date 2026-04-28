Самоделкина: что могла себе позволить в Москве или Казахстане — в Америке я мимо прохожу

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина рассказала об условиях жизни в США, где она тренируется под руководством Рафаэля Арутюняна.

– Мне кажется, легко ни у кого после переезда в Америку не бывает, у всех свой период адаптации. Надо привыкнуть к новым условиям и принять, что как раньше уже не будет. Первый год мы с мамой жили в гостинице, в стандартном номере. Две кровати, шкаф, стол. Конечно, по ресторанам мы не ходили, готовили прямо в номере: у нас были плитка, чайник и кастрюлька. И мама мне там кашеварила: то гречку, то салаты, то суп. Так что у нас был ресторан на минималках. Ну и ничего, нормально жили. Я знала: потом дойду до медалей, до призовых – станет лучше, а пока так.

Потом у нас появились знакомые, которые посоветовали, как устроить быт. Да и федерация стала больше помогать – особенно в олимпийский сезон. Нам создали действительно хорошие, комфортные условия. Мне вообще много не надо, для меня комфорт – кровать, немного места рядом, чтобы было, где разминку делать, и душ. Я пришла с катка, легла – уснула, что ещё надо?

Сейчас мы с мамой сняли две отдельные комнаты в большом доме, так гораздо удобнее, хоть и немного дороже. Так что теперь у меня есть своя комната, а ещё есть нормальная кухня. Но важнее, что личное пространство появилось и у мамы. А ещё у хозяина есть собака, я могу поиграть с ней и отвлечься.

– В Америке жизнь дороже, приходится экономить?

– Естественно, довольно серьёзно. Что я могла себе позволить купить в Москве или Казахстане – в Америке я мимо этого прохожу и думаю: «Как-нибудь потом».

– Например?

– Любая косметика или бьюти-услуги – тот же маникюр. Я весь сезон выступаю с длинными красными ногтями – это хорошо ложится в образ моей короткой программы.

В Калифорнии я маникюр каждый раз делаю со слезами на глазах: во-первых, качество не сравнится с нашим, а во-вторых, в самом дешёвом месте, где ещё всё криво сделают, он стоит $ 100. Я спрашивала у тех девочек, чей маникюр мне нравится – они за него платят $ 250. Если бы я отдала такие деньги за ногти, а об этом бы ещё потом узнал папа… Да я в лицо ему нормально посмотреть после этого не смогу.

Волосы покрасить самым простым образом – $ 220. В Казахстане я могу за пять тысяч рублей сделать красивое мелирование. Такси там роскошь. Пять минут – $ 30. Поэтому «нет, спасибо, я пешочком прогуляюсь, заодно и кардио сделаю», – приводит слова Самоделкиной «Спортс».