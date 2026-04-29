Алиса Двоеглазова оценила своё выступление в сезоне-2026

Серебряный призёр чемпионата России (2026) и победительница финала Гран-при России фигуристка Алиса Двоеглазова оценила своё выступление на соревнованиях в сезоне-2026.

«Считаю, что для меня сезон прошёл очень хорошо. Очень рада, что всё сложилось именно так. Знаю, что я ещё не реализовала то, что планировала. Но если смотреть конкретно на результаты, то очень довольна. После выхода на взрослый уровень чувствуется, что у меня появляются новые болельщики, это очень приятно. Конечно, и в соцсетях мои аккаунты тоже набирают обороты. Что также мотивирует продолжать кататься. Многие пишут приятные пожелания, комментарии, появляется мотивация кататься ради людей, это сильные эмоции», – приводят слова Двоеглазовой «Известия».