Двоеглазова: использую отдых перед межсезоньем для усердной подготовки к экзаменам

Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России (2026) и победительница финала Гран-при России фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, как ей удаётся совмещать спортивную карьеру и учёбу.

«Все мы знаем, что профессиональный спорт — это непросто, это преодоление, дисциплина. Тут никогда ничего не даётся без усилий. Чтобы дойти до какого-то результата, нужно очень много тренироваться. Поэтому тяжело совмещать учёбу и фигурное катание, так как весь день я посвящаю тренировкам.

В этом году я сдаю ЕГЭ, пытаюсь что-то успевать. И бывают моменты — допустим, у тебя есть время, но ты настолько уставший, что не можешь нормально воспринимать информацию. Приходится что-то перечитывать или переписывать по несколько раз, чтобы запомнить, понять. Но сейчас у нас будет небольшой отдых перед началом межсезонья — использую его, чтобы усердно готовиться к экзаменам», – приводят слова Двоеглазовой «Известия».

