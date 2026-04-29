Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила разницу между Санкт-Петербургом и Москвой, отметив, что не задумывалась о переезде в столицу.

– Ты часто бываешь в Москве. У тебя не было мысли переехать сюда?

– Мысли не было, потому что я в любом случае приезжаю сюда по работе, а так как у меня есть замечательная подруга, у которой я останавливаюсь, я могу даже какое-то продолжительное время находиться в Москве спокойно.

– Если бы ты говорила с иностранцем, как бы ты объяснила разницу между Москвой и Питером в двух словах?

– Ну, если с итальянцем, я бы сказала, что Милан – это Москва, а Рим – это Питер.

– В чём для тебя разница?

– Питер – это про искусство, про культуру, про такое спокойное время, про кафе, про бары. Москва – про работу, про движение, про деньги, – сказала Туктамышева в интервью Okko.