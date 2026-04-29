Елизавета Туктамышева ответила, как поддерживает форму для выступлений в шоу

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как поддерживает форму для выступления в шоу, отметив, что не ограничивает себя в питании.

– Мы записываемся на следующий день после выступления в шоу Этери Тутберидзе, где ты откатала два номера. И ты в прекрасной форме! Расскажи, в чём твой секрет? Сколько ты занимаешься спортом и чем питаешься?

– Спортом я занимаюсь очень давно. А чтобы в такой форме держать себя, мне кажется, нужно как раз быть, наверное, востребованной в шоу, потому что ты в любом случае, если в течение года выступаешь, даже если с перерывом в пару недель, ты понимаешь, что тебе сильно расслабляться нельзя. Но при этом у меня тело такое маленькое (смеётся), и мне не сложно восстановить двойной аксель или вращения, мне буквально нужно пару тренировок пока что, так как моё тело ещё чувствует себя молодым и звонким. И в течение шоу, в течение тура ты набираешь прекрасную форму. Я недавно собрала тройной риттбергер, тройной тулуп, в планах трипл-лутц. Ежегодно в турах Этери Тутберидзе я собираю все тройные, нужно планку держать (улыбается).

– А по питанию?

– Нет ограничений, я [питаюсь] по желанию. Иногда просто лень есть и покусочничаю перед сном, и уже минус триста граммов. Нет какой-то жёсткой диеты, есть просто много работы, и из-за неё, как раз когда была Олимпиада и «Ледниковый период», я похудела на фоне, не знаю, количества разных задач. И держу этот вес сейчас, потому что задачи не уменьшились (смеётся), – сказала Туктамышева в интервью Okko.