Серебряный призёр чемпионата России (2026) и победительница финала Гран-при России фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась впечатлениями от участия в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Конечно, после спортивного сезона чувствуется накопленная усталость, но мне очень приятно посещать разные города и демонстрировать свои программы на шоу команды Этери Георгиевны, особенно свой новый показательный номер. Я вообще очень люблю путешествовать и чаще пока это делаю по России. Очень интересно изучать историю того или иного города. Но отдельно хочется чуть позже всё-таки посещать разные страны. И просто в путешествиях, и, конечно, в качестве спортсменки на соревнованиях. Среди целей в будущем — посетить много разных стран, посмотреть мир. Это даже как-то мотивирует», – приводят слова Двоеглазовой «Известия».