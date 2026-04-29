Туктамышева рассказала об ощущениях от работы комментатором и корреспондентом на ОИ

Туктамышева рассказала об ощущениях от работы комментатором и корреспондентом на ОИ
Комментарии

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от работы комментатором и корреспондентом на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Мне очень нравится комментирование, я получаю огромное удовольствие от этого процесса. Жду, что в моей жизни когда-нибудь получится так, что мы будем комментировать, будучи на [международных] соревнованиях.

Мне кажется, мы с Линой были в таком восторге после прошлой поездки в Японию, что теперь мы жёстко заряжены, чтобы осуществить другие поездки тоже. На Олимпиаде было всё в новинку, было страшновато, я чувствовала себя не до конца уверенной. Особенно когда были прямые эфиры первые. Но потом поняла, что это не так страшно, что у меня, в принципе, получается, что нужно просто говорить по фактам, что думаешь, что видишь, быть честным со зрителями, и всё будет нормально. Очень нравились как раз эти прямые эфиры между группами соревновательными. Ну и, конечно, брать интервью у спортсменов очень увлекательно», – сказала Туктамышева в интервью Okko.

