Елизавета Туктамышева назвала КП Петра Гуменника самым волнительным моментом на ОИ-2026

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что считает самым волнительным моментом турнира фигуристов на Олимпийских играх – 2026 в Италии выступление в произвольной программе россиянина Петра Гуменника.

– Если в целом говорить об Олимпиаде, какой момент был для тебя самым волнительным?

– Самым волнительным, наверное, была, наверное, короткая программа Пети Гуменника, когда я не была на Олимпиаде. Вот это было самое волнительное, – сказала Туктамышева в интервью Okko.

Гуменник был единственным российским фигуристом в мужском одиночном катании на Олимпийских играх – 2026. По итогам соревнований он занял на турнире шестое место.