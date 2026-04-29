Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева высказалась о паузе в карьере Юмы Кагиямы

Комментарии

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о решении обладателя четырёх серебряных медалей Олимпийских игр в командном и личном турнирах японца Юмы Кагиямы пропустить сезон-2026/2027.

— Что ты думаешь о паузе в карьере Юмы Кагиямы?
— Я думаю, что у каждого спортсмена бывают моменты, когда ему нужно передохнуть, подумать, заняться чем-то другим. Но я не думаю, что это означает окончание карьеры Юмы Кагиямы, я надеюсь, что он всё-таки ещё порадует нас своими выступлениями, — сказала Туктамышева в интервью Okko.

Юма Кагияма рассказал, что пропустит следующий сезон для того, чтобы заново понять, что делает фигурное катание особенным, пойти на новые вызовы и подумать о себе.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android