Туктамышева высказалась о паузе в карьере Юмы Кагиямы

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о решении обладателя четырёх серебряных медалей Олимпийских игр в командном и личном турнирах японца Юмы Кагиямы пропустить сезон-2026/2027.

— Что ты думаешь о паузе в карьере Юмы Кагиямы?

— Я думаю, что у каждого спортсмена бывают моменты, когда ему нужно передохнуть, подумать, заняться чем-то другим. Но я не думаю, что это означает окончание карьеры Юмы Кагиямы, я надеюсь, что он всё-таки ещё порадует нас своими выступлениями, — сказала Туктамышева в интервью Okko.

Юма Кагияма рассказал, что пропустит следующий сезон для того, чтобы заново понять, что делает фигурное катание особенным, пойти на новые вызовы и подумать о себе.