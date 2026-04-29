Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева заявила, что пока не думала о поднятии других тем, аналогичных номеру на ТШП

Туктамышева заявила, что пока не думала о поднятии других тем, аналогичных номеру на ТШП
Комментарии

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, представившая на турнире шоу-программ «Русский вызов» номер о проблеме домашнего насилия, рассказала, что на данный момент не думала о поднятии других социальных тем в творчестве.

— А какие-то ещё проблемы общества ты бы хотела раскрыть через своё творчество?
— Ну, мне кажется, вообще через творчество, через фигурное катание можно раскрыть любую тему. Социальную, не социальную. Но лично я ещё над этим не думала, потому что для меня была конкретно вот эта тема важна. Но вообще тут нет каких-то ограничений. То есть я после этого «Русского вызова» поняла, насколько вообще место для творчества в фигурном катании и как хорошо можно показать разнообразные темы. Так как у фигурного катания большое количество просмотров, мне кажется, люди как раз могут эту платформу использовать для высказываний. И мне кажется, это нужно делать, если кто-то хочет, — сказала Туктамышева в интервью Okko Sport.

Материалы по теме
Из дома на лёд. Туктамышева бьёт тревогу, и вовремя — в фигурке процветает насилие
Из дома на лёд. Туктамышева бьёт тревогу, и вовремя — в фигурке процветает насилие
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android