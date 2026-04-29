Туктамышева заявила, что пока не думала о поднятии других тем, аналогичных номеру на ТШП

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, представившая на турнире шоу-программ «Русский вызов» номер о проблеме домашнего насилия, рассказала, что на данный момент не думала о поднятии других социальных тем в творчестве.

— А какие-то ещё проблемы общества ты бы хотела раскрыть через своё творчество?

— Ну, мне кажется, вообще через творчество, через фигурное катание можно раскрыть любую тему. Социальную, не социальную. Но лично я ещё над этим не думала, потому что для меня была конкретно вот эта тема важна. Но вообще тут нет каких-то ограничений. То есть я после этого «Русского вызова» поняла, насколько вообще место для творчества в фигурном катании и как хорошо можно показать разнообразные темы. Так как у фигурного катания большое количество просмотров, мне кажется, люди как раз могут эту платформу использовать для высказываний. И мне кажется, это нужно делать, если кто-то хочет, — сказала Туктамышева в интервью Okko Sport.