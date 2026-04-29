Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я согласна с Алисой Лью». Туктамышева — об отсутствии насилия в тренерской работе

«Я согласна с Алисой Лью». Туктамышева — об отсутствии насилия в тренерской работе
Комментарии

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о тренерской методике без насилия.

— Нет ли ощущения, что считать подход Алисы Лью единственно верным – это какой-то перекос? Ведь все спортсмены разные.
— Мы говорим про то, что тренерская методика без насилия – это хорошо?

— Да.
— Я придерживаюсь этой истории тоже. Я согласна с Алисой, что в этом плане, когда тебе дают какую-то свободу и при этом ты взрослый спортсмен, это тебе, наоборот, идёт тебе на пользу, когда у вас есть уважительное отношение между спортсменом и тренером, доверительное. Потому что без этого не будет, мне кажется, прогресса, потому что ты сразу начинаешь не полностью отдаваться работе, потому что думаешь, а вдруг это, не знаю, не то, что мне на данный момент нужно. Если мы говорим про взрослых спортсменов, то, мне кажется, там нет места какому-то чрезмерному давлению или жестокости. Есть преодоление себя, есть жёсткость, есть строгость, есть дисциплина, но нет унижения, оскорбления, физической силы. Мне кажется, сейчас фигурное катание в принципе уже развило эту историю, что насилие – это плохо по отношению к спортсменам, но в любом случае эту тему, мне кажется, надо поднимать, потому что до сих пор остаются моменты, когда или родитель может сильно надавить на спортсменку, или тренер, просто мы об этом можем не знать, — сказала Туктамышева в интервью Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android