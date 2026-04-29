Туктамышева рассказала, что было самым интересным в интервью со звёздами фигурного катания

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что было самым интересным в интервью со звёздами мирового фигурного катания.

— На финале Гран-при в Японии и на Олимпийских играх ты общалась со многими звёздами фигурного катания. Расскажи, у кого тебе было интереснее всего брать интервью.

— Интереснее всего, мне кажется, была подготовка к интервью в принципе, потому что ты больше начинаешь понимать спортсменов, ты углубляешься в их интересы. Мы с нашей командой решали, какие вопросы задать. Этот процесс оказался настолько творческим, что было и волнительно, и страшновато, но это было очень интересно. Я не могу выделить одного какого-то спортсмена или пару, потому что все абсолютно разные, со всеми разный вайб, но именно сам этот процесс был самым интересным, — сказала Туктамышева в интервью Okko.