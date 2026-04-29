«Было страшновато». Туктамышева — об переживаниях до премьеры номера о домашнем насилии

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об ощущениях до и после представления программы о домашнем насилии на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Было немножко страшновато, конечно, когда ты выходишь на лёд с таким социальным номером. Был страх, но преобладало ощущение всё равно, что это нужно, желание об этом говорить. Я не сомневалась, что это надо сделать. Но потом, когда уже разные СМИ начали меня цитировать, мне показалось, что это очень здорово, что много комментариев, эта история получила огласку, эта мысль получила огласку. Моя цель, в принципе, была достигнута частично, но глобально, это, конечно, чтобы какая-то защищённость появилась уже», — сказала фигуристка в интервью Okko Sport.