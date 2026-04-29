Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Было страшновато». Туктамышева — об переживаниях до премьеры номера о домашнем насилии

Комментарии

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об ощущениях до и после представления программы о домашнем насилии на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Было немножко страшновато, конечно, когда ты выходишь на лёд с таким социальным номером. Был страх, но преобладало ощущение всё равно, что это нужно, желание об этом говорить. Я не сомневалась, что это надо сделать. Но потом, когда уже разные СМИ начали меня цитировать, мне показалось, что это очень здорово, что много комментариев, эта история получила огласку, эта мысль получила огласку. Моя цель, в принципе, была достигнута частично, но глобально, это, конечно, чтобы какая-то защищённость появилась уже», — сказала фигуристка в интервью Okko Sport.

Материалы по теме
Из дома на лёд. Туктамышева бьёт тревогу, и вовремя — в фигурке процветает насилие
Из дома на лёд. Туктамышева бьёт тревогу, и вовремя — в фигурке процветает насилие
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android