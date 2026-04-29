Елизавета Туктамышева высказалась об изменениях в правилах фигурного катания

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о том, как изменения в правилах фигурного катания влияют на развитие этого вида спорта.

— Как тебе грядущие изменения в правилах фигурного катания? Как ты считаешь, что позитивно влияет, а что, наоборот, тормозит развитие нашего вида спорта?

— Любые изменения – это интересно. Только время покажет, насколько они были правильными. И вот изменение, что в произвольной программе будет шесть прыжков вместо семи, как бы показывает, что фигурному катанию ещё нужно делать акцент на хореографическую составляющую, чтобы программа была полноценной, чтобы было больше возможностей как раз самовыражения спортсменам, чтобы была возможность сделать какие-то интересные связки, хореодорожки. Я не вижу в этом сильной проблемы на самом деле, потому что те люди, которые выигрывают технической составляющей, они так и продолжат выигрывать технической составляющей. То есть, убирая последний прыжок, мы убираем самый слабый прыжок, а самая сильная техника, она будет присутствовать. Уже нет такой задачи изучать все четверные или тройные прыжки. То есть можно делать то, где ты хорош. Но убирается вариативность какая-то. То есть ты можешь выигрывать даже с тремя прыжками из фигурного катания, ну, с четырьмя, можно один какой-то убрать.

Всё-таки, мне кажется, важно стремиться быть разнообразным в своём прыжковом контенте, но в любом случае, насколько эти правила нужны, в следующем сезоне поймём как раз, когда увидим новые программы. Потому что то, что они поменяли вращения на хореовращения, это тоже к тому, чтобы привлекать зрителя, потому что обычный зритель может не понимать четвёртый уровень вращения или почему медленно, но так много баллов. А хорео будет прямо конкретно показывать, кто хорош, а кто – не очень. Надеюсь, мы это узнаем, — сказала Туктамышева в интервью Okko.