«Думаю, он чувствовал мою поддержку». Туктамышева — о Гуменнике на Олимпиаде 2026 года

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о поддержке россиянина Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

— Ты была рядом с Гуменником на Олимпиаде. Как ты считаешь, ты смогла ему чем-то помочь, поддержать его? Какие вообще испытывала эмоции?

— Не знаю. Я была на Олимпиаде не с ним, а с Okko (смеётся). Я думаю, что Пётр чувствовал мою поддержку издалека (смеётся), — сказала Туктамышева в интервью Okko.

Гуменник был единственным российским фигуристом в мужском одиночном катании на Олимпийских играх – 2026. По итогам соревнований он занял на турнире шестое место.